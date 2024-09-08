Массовая драка в поселке Афипский в Краснодарском крае попала на видео

Очевидцы сняли на видео драку с участием нескольких десятков человек в поселке Афипский Краснодарского края. Ролик опубликован в Telegram-канале Mash.
В кадр попала толпа. В самой драке участвовали несколько мужчин, они с кулаками набрасывались друг на другу. Остальные просто наблюдали за происходящим со стороны.
Ранее сообщалось о конфликте у местного Дома культуры (находится на улице Победы).
По предварительным данным, драка началась из-за девушки. Такую версию озвучили в пресс-службе администрации Северского района.
Тем временем очевидцы рассказали, что словесная перепалка переросла в драку — группа неизвестных напала на молодого человека и его спутницу. Затем к избиению присоединились другие лица. Всего на месте происшествия было от 40 до 60 человек.
Медицинская помощь никому не понадобилась. Точное количество пострадавших уточняется.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Официальный комментарий обещали дать позже.
Кстати, в местной администрации заявили, что ни один из участников драки в правоохранительные органы не обращался.
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