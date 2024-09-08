Что произошло в Иркутске в ночь на 8 сентября 2024 года: последние новости

Звезды российской поп-музыки выступят в Братске 8 сентября.
Музыкальный марафон «Братск. Перезарядка» пройдет 8 сентября на площади перед ТКЦ «Братск-Арт». Концерт продлится весь день, с 14:00 до 22:00. Приглашенными гостями стали звезды российской поп музыки: Клава Кока, Burito, DJ Zolotov, Gayazovs Brothers и другие. Вход на концерт свободный.
Раненная дикая косуля застряла в заборе в Иркутском районе.
Животное нашел мужчина в коттеджном поселке Солнечный-2. Помог выбраться и отвез в ветеринарный госпиталь, где косуле обработали все раны. Сейчас она находится в питомнике, ждут стабилизации состояния.
Выставка арт-объектов из вторсырья открыта в Иркутске до 17 сентября.
В областном центре можно посмотреть на работы, которые сделаны из подручных материалов: крышек, шестеренок, фольги и многого другого. Представлены работы авторов со многих городов России. Вход на выставку свободный, продлится она до 17 сентября.