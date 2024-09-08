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Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 ударом авиаракет уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — говорится в сообщении министерства.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — заключили в военном ведомстве.

Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.