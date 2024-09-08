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У омского повара мошенники похитили более млн рублей

Женщина перевела им все заработанное на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

У 46-летней омички мошенники похитили более миллиона рублей. Об очередном случае мобильного мошенничества сообщили в прокуратуре Омской области.

Женщина работает поваром на одном из камчатских предприятий. В мессенджер омички позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Центробанка.

Мошенница рассказала, что на имя омички якобы пытаются оформить кредит мошенники. Чтобы не допустить этого и сберечь свои сбережения, деньги необходимо перевести на некий «безопасный счет».

Женщина так и сделала и потеряла все, что заработала на Камчатке — более одного миллиона рублей.

С заявлением о преступлении омичка пришла по месту жительства — в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Омску. Возбуждено уголовное дело.

В целом с начала года в Омской области зарегистрировано 3 935 дистанционных мошенничеств, ущерб составил 1, 07 млрд рублей.

Полиция и прокуратура предупреждают — никаких «безопасных счетов» не существует!