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«Ситроен» сбил 15-летнего подростка в Иркутске

ДТП произошло 7 сентября на улице Лермонтова.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 7 сентября произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, 46-летний водитель «Ситроена» ехал по улице Лермонтова и сбил 15-летнего подростка, который переходил по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате подросток был направлен в медицинское учреждение для оказания помощи. В отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся), — поделились госавтоинспекторы.

Наказание по этой статье предусматривает лишение водительского удостоверения сроком до 1,5 лет или арест до 15 суток. В свою очередь, прокуратура района поставила на контроль выяснение всех обстоятельств аварии.