«Ситроен» сбил 15-летнего подростка в Иркутске

В Иркутске 7 сентября произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, 46-летний водитель «Ситроена» ехал по улице Лермонтова и сбил 15-летнего подростка, который переходил по нерегулируемому пешеходному переходу.
— В результате подросток был направлен в медицинское учреждение для оказания помощи. В отношении водителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся), — поделились госавтоинспекторы.
Наказание по этой статье предусматривает лишение водительского удостоверения сроком до 1,5 лет или арест до 15 суток. В свою очередь, прокуратура района поставила на контроль выяснение всех обстоятельств аварии.