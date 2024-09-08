В Башкирии во время уборочных работ загорелся третий комбайн

Как сообщают в МЧС по РБ, новое возгорание в поле уборочной техники произошло в Бакалинском районе. В поле между населенными пунктами Мирзаитово и Нарат-Елга вспыхнул комбайн, а потом произошло и возгорание посевов. Огонь разгорелся во время выгрузки урожая — загорелся бункер, затем моторный отсек, кабина и колеса зерноуборочного комбайна. Огонь распространился на поле озимой ржи на площади 1 га. На место вызова оперативно выехали сотрудники ДПК Урманаево, Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России.