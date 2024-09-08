Источник: ВСУ за сутки нанесли 35 ударов по Херсонской области

«Преступный киевский режим продолжает террор в отношении левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 13 прилетов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Под огонь попали девять населенных пунктов», — сказал источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Ольгино, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.