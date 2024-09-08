«Бесследно исчезла с тремя детьми»: в Бурятии пять дней ищут 28-летнюю многодетную мать

В Бурятии продолжаются поиски бесследно исчезнувшей многодетной мамы. Известно, что 28-летняя женщина ушла из дома еще 3 сентября и по сей день не вернулась. Вместе с ней было и трое детей одному из которых ещё не исполнился год.
— Женщина азиатской внешности, на вид 28−30 лет. Телосложение худощавое, рост 163 см, волосы темные и немного ниже плеч, глаза черные, — сообщили в ГУ МВД Бурятии.
Жительница Улан-Удэ 3 сентября вместе с детьми, старшему из которых семь лет, среднему три года, а младшему еще нет и года, ушла из садоводства «Авиатор». Предположительно, она могла направиться в поселок Аэропорт.
— Она была одета в кардиган синего цвета в белую полоску, брюки и кроссовки черные на высокой подошве, — сообщили в ГУ МВД республики.
Также полицейские отметили, что поиски продолжаются, на них задействованы оперативники и волонтеры. Информации о том, во что были одеты дети нет.
В Бурятии продолжаются поиски 28-летней женщины и ее троих детей. Фото: поискового отряда «Лиза Алерт».