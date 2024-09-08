«Бесследно исчезла с тремя детьми»: в Бурятии пять дней ищут 28-летнюю многодетную мать

В Бурятии продолжаются поиски бесследно исчезнувшей многодетной мамы. Известно, что 28-летняя женщина ушла из дома еще 3 сентября и по сей день не вернулась. Вместе с ней было и трое детей одному из которых ещё не исполнился год.