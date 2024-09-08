Показания под контролем: Под Ростовом троих мужчин осудят за похищение двух человек

Судебный процесс был как раз в самом разгаре. Сторона обвинения была хорошо подготовлена, и ее линию полностью подтверждали два свидетеля. Мужчины в свое время столкнулись с неприглядными делами осужденных, о чем и готовы были все рассказать в зале суда. Но потом что-то пошло не так…