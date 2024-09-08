Показания под контролем: Под Ростовом троих мужчин осудят за похищение двух человек

В Ростовской области перед судом предстанут трое мужчин: адвокат, предприниматель и безработный. Несмотря на столь разные статусы, все были тесно связаны общими друзьями, которые сейчас находятся в колониях. Заключенным, уже отбывающим серьезные сроки, грозили новые. Все потому, что пока они сидели в тюрьме, «всплыли» другие нелицеприятные факты из их биографий.
В СУДЕ ГОВОРИЛИ КАК ПОД КОПИРКУ.
Судебный процесс был как раз в самом разгаре. Сторона обвинения была хорошо подготовлена, и ее линию полностью подтверждали два свидетеля. Мужчины в свое время столкнулись с неприглядными делами осужденных, о чем и готовы были все рассказать в зале суда. Но потом что-то пошло не так…
Когда настала пора давать показания, свидетели заявили, что обвиняемые ни в чем не виноваты. Причем, оба говорили как под копирку, словно их кто-то тщательно готовил к выступлению в суде.
Позже выяснилось, что участников процесса действительно хорошо «обработали».
— Адвокат, предприниматель и безработный привезли свидетелей в квартиру и не выпускали до тех пор, пока те не согласились поменять показания, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ПРОЗРАЧНЫЕ НАМЕКИ.
Причем, свидетелям хватило словесных угроз. Тут постарался и адвокат, убеждавший юридическим языком сказать в суде то, что нужно. Не отставали и друзья юриста: намекнув на то, что «земля круглая».
А когда мужчины были морально сломлены и готовы на все, подозреваемые в похищении повезли их в суд. Причем, в роли таксистов троица выступала все те дни, что мужчины давала показания. Более того, похитители даже присутствовали в зале суда, внимательно следя за тем, чтобы свидетели «не включили заднюю».
Однако схема рассыпалась как карточный домик. Обо всем стало известно оперативникам.
В итоге на троих мужчин, в зависимости от роли и степени участия каждого их них в преступлении, завели дела по статьям «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы» и «Принуждение к даче показаний».
ОФИЦИАЛЬНО.
Грозит до 15 лет лишения свободы.
— После того, как мужчины под давлением дали иные показания в суде, злоумышленники их отпустили. В дальнейшем потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
А в следственном управлении следственного комитета по Ростовской области добавили, что кроме всего прочего, один из обвиняемых совершил еще и подкуп потерпевшего.
— В ходе расследования двое фигурантов уголовного дела, непосредственно совершавших похищение и незаконное удержание потерпевших, были задержаны и в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в региональном следкоме. — В отношении третьего обвиняемого избрана мера пресечения не связанная с ограничением свободы.
Если в суде признают вину обвиняемых, им грозит до 15 лет лишения свободы.