СК планирует объявить в розыск иноагента Моргенштерна

Об этом говорится в Telegram ведомства.
«По версии следствия… осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом. Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск», — указывается в заявлении.
Ранее прокуратура подтвердила данные об уголовном деле против Моргенштерна*.
Также сообщалось, что из Telegram-канала иностранного агента Алишера Моргенштерна* исчезли все посты.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.