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СК планирует объявить в розыск иноагента Моргенштерна

Следователи рассматривают вопрос об объявлении иноагента Алишера Моргенштерна* в розыск по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«По версии следствия… осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом. Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск», — указывается в заявлении.

Ранее прокуратура подтвердила данные об уголовном деле против Моргенштерна*.

Также сообщалось, что из Telegram-канала иностранного агента Алишера Моргенштерна* исчезли все посты.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

СК
расследование