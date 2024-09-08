От ботулизма до сибиркой язвы: в Омской области нашли два несанкционированных скотомогильника

На территории Омской области обнаружены два несанкционированных скотомогильника. О нарушениях сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Первая свалка биологических отходов была обнаружена еще в конце августа в заказнике «Лесостепной» в Калачинском районе. Информация о ней поступила в ведомство от специалистов бюджетного учреждения «Калачинская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных».
Ветеринары обнаружили на территории природного заказника около 15 полиэтиленовых мешков с останками домашней птицы.
Специалисты Россельхознадзора выехали на место, и информация подтвердилась.
«Биоотходы могут быть источником опасных инфекций, таких как ботулизм, бешенство, гепатит и туляремия. Они загрязняют окружающую среду и могут нанести вред здоровью людей и животных. Поэтому обращение с биоотходами должно быть строго регламентировано: их следует сжигать, захоранивать в специальных биотермических ямах или организовывать скотомогильники», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Информация о необходимости утилизации биологических отходов была передана в администрацию Калачинского муниципального района и министерство природных ресурсов и экологии Омской области..
Как сообщили в Россельхознадзоре, сейчас все биологические отходы утилизированы, а место их обнаружения продезинфицировано.
Второй нелегальный скотомогильник, а точнее просто свалку из голов и костей крупно-рогатого скота, специалисты Россельхознадзора обнаружили на вьезде в Исилькуль — на невыносимый запах пожаловались местные жители.
Гниющими останками животных занято около 3 га, между тем в 15 метрах находятся поля. Трупный яд попадает в почву и грунтовые воды, кроме того, биологические отходы могут стать источником опасных заболеваний, вплоть до сибирской язвы.
Утилизировать отходы обязали собственника земельного участка. Кроме того, информация по всем двум фактам обнаружения несанкционированных скотомогильников передана в полицию и природоохранную прокуратуру. Нарушителей, просто вываливших на землю потенциально опасные биологические отходы, будут искать.
В целом с начала года Управлением Россельхознадзора выявлено 46 мест несанкционированного размещения биологических отходов. Проконтролирована их ликвидация. На данный момент ликвидация двух свалок, возле деревни Зеленая роща Богословского сельского поселения и в районе ул. З-ий Питомник в Октябрьском округе города Омска, находится на контроле ведомства.