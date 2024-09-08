От ботулизма до сибиркой язвы: в Омской области нашли два несанкционированных скотомогильника

«Биоотходы могут быть источником опасных инфекций, таких как ботулизм, бешенство, гепатит и туляремия. Они загрязняют окружающую среду и могут нанести вред здоровью людей и животных. Поэтому обращение с биоотходами должно быть строго регламентировано: их следует сжигать, захоранивать в специальных биотермических ямах или организовывать скотомогильники», — прокомментировали в надзорном ведомстве.