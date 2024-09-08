Воронежский губернатор: детонация в Острогожском районе стала значительно реже

РИА «Воронеж» сообщало, что пожар и детонация взрывоопасных объектов начались в результате падения БПЛА в ночь на субботу, 7 сентября. На территории района были введены дополнительные меры безопасности. Из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировано несколько сотен человек. Большинство из них разместилось у родственников и знакомых. Несколько десятков местных жителей находятся в двух пунктах временного размещения. Было перекрыто движение автотранспорта с 51 по 105 километр автодороги Воронеж — Луганск.