Воронежский губернатор: детонация в Острогожском районе стала значительно реже

В Острогожском районе продолжается тушение ландшафтного пожара, угрозы населенным пунктам нет. Детонация стала значительно реже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале в воскресенье, 8 сентября. Саперы планируют вскоре приступить к работам по обнаружению и утилизации взрывоопасных предметов — как только это будет безопасно. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.
— В ПВР остаются несколько десятков человек. Часть жителей из ближайших к месту происшествия сел выехала самостоятельно, некоторые граждане от эвакуации отказались. Несколько человек с ограниченными возможностями здоровья будут находиться под наблюдением врачей, — написал Александр Гусев.
РИА «Воронеж» сообщало, что пожар и детонация взрывоопасных объектов начались в результате падения БПЛА в ночь на субботу, 7 сентября. На территории района были введены дополнительные меры безопасности. Из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировано несколько сотен человек. Большинство из них разместилось у родственников и знакомых. Несколько десятков местных жителей находятся в двух пунктах временного размещения. Было перекрыто движение автотранспорта с 51 по 105 километр автодороги Воронеж — Луганск.
Жителей Острогожского района ранее призвали в случае обнаружения подозрительных предметов не подходить к ним, а сообщить о находке оперативным службам.