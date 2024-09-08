СК назвал число пострадавших от массового отравления в Петербурге

Накануне у нескольких жителей Санкт-Петербурга выявили признаки пищевого отравления после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах. Было возбуждено уголовное дело, по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.