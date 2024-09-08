«Утонет наверное. Снимаешь?»: живодеры забили веслами волка в Иркутской области

От разговоров и происходящего кровь стынет в жилах. Судя по опубликованному видео волк не проявлял агрессии и спокойно плыл на другой берег, пока не встретил рыбаков. Один из компании мужчин нанес несколько ударов веслом по голове животного, после чего движущаяся лодка отплыла. Оценив ситуацию, живодеры развернули плавсредство, вновь приблизить к дикому животному и продолжили забивать веслом.