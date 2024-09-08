«Утонет наверное. Снимаешь?»: живодеры забили веслами волка в Иркутской области

В социальных сетях и некоторых СМИ появилось 8 сентября жестокое видео. На кадрах компания из двух мужчин передвигается на лодке с удочками по водоему в Нижнеилимском районе Иркутской области. Следующие их действия не поддаются разумному объяснению, но без слез не взглянешь… Живодеры заметили в воде дикое животное — волка.
— Снимаешь?
— Да, да (удары веслом по воде и животному).
— Утонет наверное, — переговариваются за кадром мучители.
От разговоров и происходящего кровь стынет в жилах. Судя по опубликованному видео волк не проявлял агрессии и спокойно плыл на другой берег, пока не встретил рыбаков. Один из компании мужчин нанес несколько ударов веслом по голове животного, после чего движущаяся лодка отплыла. Оценив ситуацию, живодеры развернули плавсредство, вновь приблизить к дикому животному и продолжили забивать веслом.
— Вот на одного волка меньше будет.
— Зубы у него какие.
— Здоровый он вообще, — равнодушно комментируют душегубы.
Отметим, что изверг, который наносил животному удары постоянно уточнял у компаньона продолжает ли тот видеосъемку. Животное боролось за жизнь посреди водоема, уплыть от моторной лодки было не в его силах. Когда душегубы пошли на третий круг и вновь стали забивать волка — он захлебнулся…
— Все походу. На дно пошел, — отметил голос за кадром.
На публикацию обратила внимание Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего на видеозаписи.
— Прокуратурой направлена информация в правоохранительные органы, Службу по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области для принятия мер в рамках компетенции, — пояснили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Рассмотрение ведомствами информации прокуроры взяли на контроль.