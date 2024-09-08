В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

Накануне ведомство сообщало возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в свою очередь рассказывал, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования.
«Следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия — помещения, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки районов города. Специалистами выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в связи с чем деятельность предприятия временно приостановлена. По данным следствия, в лечебные учреждения обратились около 30 человек», — говорится в сообщении.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте идут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования жители выбирают глав двух административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, проходят довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах идут выборы в заксобрания.