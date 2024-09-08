В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

Накануне ведомство сообщало возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг после отравления граждан готовой едой на избирательных участках в Санкт-Петербурге. По данным следствия, в медицинские учреждения города с признаками пищевого отравления обратились граждане после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в свою очередь рассказывал, что имеются случаи отравления членов участковых избирательных комиссий (УИК), но они были единичными и не повлияли на работу участков для голосования.