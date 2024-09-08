Житель города Гуково погиб в собственном доме из-за неосторожного курения

Рано утром 8 сентября в городе Гуково загорелся частный дом. Этот пожар оказался смертельным, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, огонь вспыхнул на улице Колхозной. При пожаре погиб 56-летний хозяин дома.
— Всего выгорело 56 кв. метров. Предварительно, пламя разгорелось из-за неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в МЧС.
Известно, что в тушении участвовали 12 человек, использовалось четыре единицы техники.
Похожий случай в этом сентября произошел в селе Авило-Успенка.
Жителей Дона просят не курить в постели и рядом с горючими жидкостями. Нужно всегда пользоваться пепельницей. Также всем рекомендуют установить пожарный извещатель.