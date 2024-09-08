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Житель города Гуково погиб в собственном доме из-за неосторожного курения

Смертельный пожар из-за неосторожного курения произошел в городе Гуково.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 8 сентября в городе Гуково загорелся частный дом. Этот пожар оказался смертельным, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, огонь вспыхнул на улице Колхозной. При пожаре погиб 56-летний хозяин дома.

— Всего выгорело 56 кв. метров. Предварительно, пламя разгорелось из-за неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в МЧС.

Известно, что в тушении участвовали 12 человек, использовалось четыре единицы техники.

Похожий случай в этом сентября произошел в селе Авило-Успенка.

Жителей Дона просят не курить в постели и рядом с горючими жидкостями. Нужно всегда пользоваться пепельницей. Также всем рекомендуют установить пожарный извещатель.