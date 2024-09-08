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В Магнитогорске раскрыта кража ювелирных изделий

Представитель ювелирного магазина обратился в полицию Магнитогорска, заявив, что в результате ревизии в учреждении не досчитались золотых изделий на 120 тысяч рублей.

Представитель ювелирного магазина обратился в полицию Магнитогорска, заявив, что в результате ревизии в учреждении не досчитались золотых изделий на 120 тысяч рублей. В результате расследования, оперативники вычислили местную жительницу 93-го года рождения. Она как раз проходила в магазине стажировку и позарилась на легкодоступную добычу. Часть украденных украшений она успела продать, а часть пришлось вернуть полиции, которая передаст украшения обратно в магазин после завершения следствия. Заведено уголовное дело по статье о краже.