Появились новые детали ДТП в Артеме с двумя погибшими

Ночью 8 сентября в Артеме произошла смертельная авария в районе дома № 54 на улице Кирова. Когда на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и врачи, то они обнаружили только двух погибших пассажиров. Пьяный водитель же попытался скрыться с места преступления. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».