Появились новые детали ДТП в Артеме с двумя погибшими

Ночью 8 сентября в Артеме произошла смертельная авария в районе дома № 54 на улице Кирова. Когда на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и врачи, то они обнаружили только двух погибших пассажиров. Пьяный водитель же попытался скрыться с места преступления. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Установлено, что 34-летний водитель Toyota Mark II, выехав на «встречку», столкнулся с Toyota Prius. Водитель «Приуса» получил травмы, а вот 46 и 44-летние пассажиры виновника ДТП скончались на месте — они не были пристегнуты ремнями безопасности.
«Комсомолка» писала о том, что пьяный водитель попытался сбежать, но оперативно прибывшие сотрудники полиции поймали его. Тот кричал, чтобы от него убрали руки и всячески оскорблял сотрудников правоохранительных органов, но другого сопротивления не оказывал.
«Его привлекли к ответственности по трем статьям административного кодекса. По факту причинения телесных повреждений участникам ДТП проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о заведении уголовного дела», — отметили в пресс-службе полиции.