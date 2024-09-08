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Полигон ТБО загорелся в Братском районе на площади 400 кв.м

О запахе гари сообщили жители Энергетика Падунского района.

Источник: Комсомольская правда

В Братском районе загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Огонь охватил мусор 7 сентября на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Запах гари почувствовали жители Энергетика Падуанского района.

— На ликвидации пожара от МЧС работали две автоцистрены, 8 человек личного состава. Также на пожаре работали два самосвала и два погрузчика, которые были предоставлены администрацией полигона, — сообщил начальник 8-го отряда федеральной противопожарной службы по Иркутской области Игорь Кистенев.

Когда дым пошел не город к месту была направлена водовозка Братского водоканала. Пожар потушили 7 сентября, сейчас устраняют его последствия.