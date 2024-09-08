Полигон ТБО загорелся в Братском районе на площади 400 кв.м

— На ликвидации пожара от МЧС работали две автоцистрены, 8 человек личного состава. Также на пожаре работали два самосвала и два погрузчика, которые были предоставлены администрацией полигона, — сообщил начальник 8-го отряда федеральной противопожарной службы по Иркутской области Игорь Кистенев.