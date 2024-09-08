Пассажирский автобус влетел в столб в Ленинском округе Иркутска

Ленинском округе Иркутска произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, автобус влетел в столб 8 сентября примерно в десять утра.
— Водитель рейсового автобуса пояснил, что во время движения по одному из городских маршрутов, во избежание столкновения с легковым автомобилем, он допустил наезд на препятствие, — рассказали в ведомстве.
Врачебная помощь пассажирам не потребовалась. Сейчас полицейские проводят проверку. А контроль за ходом и результатами установила прокуратура Ленинского района.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура начала проверку из-за жестокого обращения с диким животным в Нижнеилимском районе.