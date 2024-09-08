— В Нижнем Мордке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок, (противотанковыми минами — прим. ред. ВМ) иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антенами, — рассказал он.
По словам бойца, на четвертый день мины автоматически взорвались.
Кроме домашнего скота — трех лошадей и отары овец — никто не пострадал. Было насчитано 70 взрывов за 10 минут.
По словам «Лазаря», это была мина с «рубашкой» — осколочным элементом, передает РИА Новости.
4 сентября группировки войск «Восток» и «Центр» Вооруженных сил России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР. По информации оборонного ведомства, за сутки Вооруженные силы Украины потеряли около двух тысяч боевиков.
Российские военные нанесли серьезный ракетный удар по военному училищу Вооруженных сил Украины в Полтаве. В украинских и западных СМИ тут же начались информационные вбросы: мол, наши бойцы бьют по мирным жителям. «Вечерняя Москва» разбиралась, что произошло на самом деле.
Ранее Коц сообщил, что во время освобождения населенного пункта Нижняя Паровая в Курской области российские добровольцы нашли клейматор в вещах ликвидированного украинского солдата.