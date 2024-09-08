Командир «Лазарь»: ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

Российские военные нанесли серьезный ракетный удар по военному училищу Вооруженных сил Украины в Полтаве. В украинских и западных СМИ тут же начались информационные вбросы: мол, наши бойцы бьют по мирным жителям. «Вечерняя Москва» разбиралась, что произошло на самом деле.