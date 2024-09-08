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Командир «Лазарь»: ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

ВСУ дистанционно заминировали минами иностранного производства поселок Нижний Мордок в Курской области. Об этом в воскресенье, 8 сентября, рассказал командир одного из подразделения 14-го армейского корпуса, действующей в составе российской группировки войск «Север», с позывным «Лазарь».

Источник: Reuters

— В Нижнем Мордке украинские подразделения заминировали дистанционно весь поселок, (противотанковыми минами — прим. ред. ВМ) иностранного производства, мины немецкие противоднищевые с антенами, — рассказал он.

По словам бойца, на четвертый день мины автоматически взорвались.

Кроме домашнего скота — трех лошадей и отары овец — никто не пострадал. Было насчитано 70 взрывов за 10 минут.

По словам «Лазаря», это была мина с «рубашкой» — осколочным элементом, передает РИА Новости.

4 сентября группировки войск «Восток» и «Центр» Вооруженных сил России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР. По информации оборонного ведомства, за сутки Вооруженные силы Украины потеряли около двух тысяч боевиков.

Российские военные нанесли серьезный ракетный удар по военному училищу Вооруженных сил Украины в Полтаве. В украинских и западных СМИ тут же начались информационные вбросы: мол, наши бойцы бьют по мирным жителям. «Вечерняя Москва» разбиралась, что произошло на самом деле.

Ранее Коц сообщил, что во время освобождения населенного пункта Нижняя Паровая в Курской области российские добровольцы нашли клейматор в вещах ликвидированного украинского солдата.