В Ростове молодой человек сорвался с крыши павильона на Центральном рынке

На Центральном рынке в Ростове-на-Дону молодой человек сорвался с перегородки под крышей павильона. На глазах у людей он пролетел несколько метров и рухнул на торговую площадку с прилавками, сообщает портал 1rnd.ru.
Несчастный случай очевидцы успели снять на камеру телефона. Некоторое время на высоте была видна фигура человека, а потом произошло падение под испуганные крики людей. Информации о состоянии молодого человека нет.
Как выяснилось, инцидент произошел накануне рано утром. По словам торговцев, парню на вид было около 20 лет.
— Приехал в шесть часов утра. Он уже бродил по территории базара. Потом забрался под купол павильона, — рассказал журналистам один из продавцов.
Ранее житель города Гуково погиб в собственном доме из-за неосторожного курения.