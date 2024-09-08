В работе «Омской тепловой компании» выявили нарушения

«Установлено, что у предприятия отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, итоговая документация по результатам проведения восстановительных ремонтов после повреждения трубопроводов тепловых сетей и тепловая изоляция на трубопроводах тепловых сетей», — говорится в официальном сообщении ведомства.