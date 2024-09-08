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В работе «Омской тепловой компании» выявили нарушения

Проверку провели сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Сибирского управления Ростехнадзора провели внеплановую проверку промышленной безопасности на объектах АО «Омская тепловая компания».

Причина — контроль за подготовкой к отопительному периоду 2024−2025 годов.

Объектом проверки стали пять потенциально опасных промышленных объектов: «Участок трубопроводов теплосети Советского АО г. Омска», «Участок трубопроводов теплосети Ленинского АО г. Омска», «Участок трубопроводов теплосети Октябрьского АО г. Омска», «Участок трубопроводов теплосети Центрального АО г. Омска», «Участок трубопроводов теплосети Кировского АО г. Омска».

Итоги проверки неутешительны. Специалисты нашли 416 нарушений.

«Установлено, что у предприятия отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, итоговая документация по результатам проведения восстановительных ремонтов после повреждения трубопроводов тепловых сетей и тепловая изоляция на трубопроводах тепловых сетей», — говорится в официальном сообщении ведомства.

На юридическое лицо и должностных лиц предприятия составлены административные протоколы по статье «нарушение требований промышленной безопасности». Виновным грозят штрафы от 20 000 до 200 000 рублей.