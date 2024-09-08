В Башкирии в ночном ДТП погиб водитель скутера. Авария произошла накануне ночью на 25 км автодороги Стерлитамак — Федоровка. По предварительным данным, 23-летний житель Фёдоровского района за рулём Ravon Nexia на неосвещённом участке дороги допустил столкновение с попутным мотоблоком «Целина», который двигался без световых приборов с 12 тюками сена.