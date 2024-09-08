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В Башкирии в ночном ДТП погиб водитель скутера

В Башкирии в ночном ДТП погиб водитель скутера.

Источник: Башинформ

В Башкирии в ночном ДТП погиб водитель скутера. Авария произошла накануне ночью на 25 км автодороги Стерлитамак — Федоровка. По предварительным данным, 23-летний житель Фёдоровского района за рулём Ravon Nexia на неосвещённом участке дороги допустил столкновение с попутным мотоблоком «Целина», который двигался без световых приборов с 12 тюками сена.

Затем водитель Ravon потерял управление и допустил столкновение с попутным мопедом Racer. После чего съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель скутера, 41-летний житель Стерлитамакского района, скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.