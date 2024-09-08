Моргенштерна не смогут выдать в РФ

«По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми. Предположим, речь идет даже о стране, с которой есть соглашение о выдаче в той или иной форме. Во взаимоотношениях выдачи с ними действует “Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам” (заключена в Кишиневе 07.10.2002 года). В силу части 2 статьи 66 Конвенции выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми. Нигде из этих стран нет института иноагенства. Тем более нет уголовной ответственности за нарушения правил деятельности иноагента», — сказал защитник.