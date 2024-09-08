Моргенштерна не смогут выдать в РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбудили дело о нарушении правил деятельности иноагента, не может быть выдан России, так как это деяние не является преступлением в том государстве, в котором артист находится. Об этом ТАСС рассказал адвокат рэпера Сергей Жорин.
«По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми. Предположим, речь идет даже о стране, с которой есть соглашение о выдаче в той или иной форме. Во взаимоотношениях выдачи с ними действует “Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам” (заключена в Кишиневе 07.10.2002 года). В силу части 2 статьи 66 Конвенции выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми. Нигде из этих стран нет института иноагенства. Тем более нет уголовной ответственности за нарушения правил деятельности иноагента», — сказал защитник.
Жорин также подчеркнул, что его как адвоката Моргенштерна пока никто официально не уведомлял о возбуждении уголовного дела в отношении музыканта.
Ранее сообщалось, что в отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Минюст РФ 6 мая 2022 года внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — медиакомпания Yoola Labs Ltd. (Израиль) и Украина. Минюст в своем решении указывал, что Моргенштерн с 2020 по 2022 год получил переводы на сумму более 29 млн рублей из Израиля от компании Yoola Labs Ltd. По данным ведомства, деньги были получены за политические посты в Telegram-канале «Не Моргенштерн».
Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента. После повторного случая правоохранители могут возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание от 300 тыс. рублей штрафа до двух лет лишения свободы.