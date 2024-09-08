«Сказал, что застрял в грязи, а после — связь оборвалась»: звезда КВН из Бурятии разыскивает пропавшего родственника

В свою очередь, полицейские проверили, где последний раз фиксировался телефон мужчины. Сигнал «поймала» вышка в Верхнем Саянтуе, но для продвижения в поисках это не дало результата. Так как без GPS радиус звонка может находиться от вышки в 40 километрах. Оружия с собой у охотника тоже не было, по словам внучки последнее ружье он продал уже очень давно, а единственной радостью осталась «тихая охота».