«Сказал, что застрял в грязи, а после — связь оборвалась»: звезда КВН из Бурятии разыскивает пропавшего родственника

Вот уже четыре дня родные 72-летнего Семена Хомякова не смыкая глаз ищут его по лесам Бурятии. Все начиналось, как обычно, 4 сентября в семь утра мужчина по уже сложившейся традиции собрался в лес. Он выехал на своем автомобиле УАЗ зеленого цвета из села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Планировал проехать пособирать грибов и валежника, но поездка затянулась, местоположения неизвестно, а еды с собой лишь на сутки — максимум двое… Звезда КВН из Бурятии и внучка мужчины Татьяна Нежельская (Артистка) рассказала корреспонденту КП-Иркутск, как продвигаются поиски.
— Это было просто его хобби, не нужда. Он охотник всю жизнь и всю жизнь в лесу. Дедушка довольно знает хорошо данную местность за Нижним Саянтуем и за Верхним Саянтуем, — рассказывает внучка Татьяна Нежельская.
В тот же день около семи вечера Семен Хомяков позвонил родным и сказал, что машина застряла на бездорожье, теперь стоит откапывает. Это был последний разговор. Уже в половину десятого вечера близкие забили тревогу и отправились на поиски, написали заявление в полицию.
— Он позвонил бабушке и сказал, что застрял очень далеко. Где именно не сказал. После у него телефон стал недоступен, — поделилась внучка мужчины.
На поиски брошены силы полиции, волонтеров и родных. Татьяна сама принимает участие. На машине она объездила все возможные участки леса, куда предположительно мог отправиться ее дедушка.
— Мы изучили огромную территорию. Не знаю точно, но радиус 30−35 километров проверили. Его нет. Привлекли на помощь кинологов. Собака должна отталкиваться от какой-то точки, хотя бы нужен УАЗик, который мы не можем найти, — с болью делится женщина.
В свою очередь, полицейские проверили, где последний раз фиксировался телефон мужчины. Сигнал «поймала» вышка в Верхнем Саянтуе, но для продвижения в поисках это не дало результата. Так как без GPS радиус звонка может находиться от вышки в 40 километрах. Оружия с собой у охотника тоже не было, по словам внучки последнее ружье он продал уже очень давно, а единственной радостью осталась «тихая охота».
— Сегодня планируем поехать в горы на разведку. Уже не знаем куда ехать, правда. Куда он мог отправиться все места осмотрели, теперь просто едем по интуиции, — заключила внучка Татьяна Нежельская.
Что касается примет, то 4 сентября Семен Хомяков уехал из дома на зеленом УАЗе. Он был одет в кофту синего цвета, серые камуфляжные штаны и черные ботинки. Из особых черт — охотник носит усы. Ростом мужчина 164 сантиметра, телосложение худощавое, волосы седые, а глаза голубые.
Родные не теряют надежды, вновь встретиться с любимым отцом, дедушкой и мужем. Всех кто может что-либо знать о местоположении 72-летнего Семена Хомякова просят сообщать по следующим номерам телефонов.