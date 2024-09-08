Два человека погибли и пятеро пострадали в массовой аварии в Башкирии

Авария произошла сегодня около 15:00 на 194 км дороги Уфа-Оренбург. Водитель Toyota Land Cruiser Prado при обгоне столкнулся со встречной Daewoo Leganza, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара водитель Daewoo врезался во встречный Renault Duster.
В результате ДТП водитель Toyota и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также со всех автомобилей доставлены в больницу пять человек.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.