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Два человека погибли и пятеро пострадали в массовой аварии в Башкирии

В Мелеузовском районе республики произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

Источник: Госавтоинспекция РБ

Авария произошла сегодня около 15:00 на 194 км дороги Уфа-Оренбург. Водитель Toyota Land Cruiser Prado при обгоне столкнулся со встречной Daewoo Leganza, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара водитель Daewoo врезался во встречный Renault Duster.

В результате ДТП водитель Toyota и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также со всех автомобилей доставлены в больницу пять человек.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.