В Волгограде у Парк Хауса случился пожар

В воскресенье, 8 сентября, в Дзержинском районе Волгограда у торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус» случился пожар. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, очевидцы позвонили спасателям в 12.30 часов. На место выехали пожарные расчеты.
— Горел мусор. Пожарные расчеты 15-й ПСЧ оперативно ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — уточнили в областном ведомстве.
Волгоградцам напоминают о правилах безопасности. В регионе до сих пор сохраняется риск природных пожаров из-за тепла и сильного ветра. В случае ЧП необходимо звонить в экстренные службы по номеру 112.