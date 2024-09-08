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В Волгограде у Парк Хауса случился пожар

Трава загорелась у торгового центра в Волгограде.

В воскресенье, 8 сентября, в Дзержинском районе Волгограда у торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус» случился пожар. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, очевидцы позвонили спасателям в 12.30 часов. На место выехали пожарные расчеты.

— Горел мусор. Пожарные расчеты 15-й ПСЧ оперативно ликвидировали возгорание. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — уточнили в областном ведомстве.

Волгоградцам напоминают о правилах безопасности. В регионе до сих пор сохраняется риск природных пожаров из-за тепла и сильного ветра. В случае ЧП необходимо звонить в экстренные службы по номеру 112.

МЧС