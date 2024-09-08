Командир Лазарь: ВСУ заминировали немецкими минами Нижний Мордок в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о провале плана ВСУ к 3 сентября продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела. При этом, по его словам, бойцы противника сейчас готовятся к новой такой операции. Кроме того, стало известно, что ВСУ дистанционно заминировали немецкими минами весь поселок Нижний Мордок в Курской области. По мнению главы МИД России Лаврова, ВСУ находятся в состоянии агонии на фоне вторжения в Курскую область. Подробности — в материале «Газеты.Ru».