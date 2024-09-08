ВСУ атаковали площадку для хранения топлива под Белгородом

ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в минувший четверг украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате погиб один человек. Кроме того, от прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома, две хозяйственные постройки и склад на территории предприятия. В десяти частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.