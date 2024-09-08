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ВСУ атаковали площадку для хранения топлива под Белгородом

БЕЛГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В результате взрыва произошло возгорание резервуаров», — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что пожарные работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.

ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в минувший четверг украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате погиб один человек. Кроме того, от прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома, две хозяйственные постройки и склад на территории предприятия. В десяти частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы.

На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.