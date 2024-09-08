Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку: трое детей попали в больницу

Виновник аварии скончался.

Источник: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Сегодня, 8 сентября, в станице Переяславской Брюховецкого района в детскую площадку въехал ВАЗ-2107. Машина проехала через всю площадку, задела качели и затормозила, врезавшись в строение.

Травмы получили трое детей, игравших в это время на площадке, — 4-х, 7-ми и 8-ми лет. Их увезли в больницу.

Виновник аварии, 69-летний мужчина, скончался за рулем. По предварительной информации, ему внезапно стало плохо, он потерял контроль над дорогой. Вероятно, у мужчины случился сердечный приступ.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.