На Кубани автомобиль въехал в детскую площадку: трое детей попали в больницу

Сегодня, 8 сентября, в станице Переяславской Брюховецкого района в детскую площадку въехал ВАЗ-2107. Машина проехала через всю площадку, задела качели и затормозила, врезавшись в строение.
Травмы получили трое детей, игравших в это время на площадке, — 4-х, 7-ми и 8-ми лет. Их увезли в больницу.
Виновник аварии, 69-летний мужчина, скончался за рулем. По предварительной информации, ему внезапно стало плохо, он потерял контроль над дорогой. Вероятно, у мужчины случился сердечный приступ.
Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.