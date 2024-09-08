Глава Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о массовой драке на Кубани. ЧП произошло вечером, 7 сентября в поселке Афипском Северского района. Конфликт местных мужчин с приезжими вахтовиками «неславянской внешности» с местного нефтезавода перерос в масштабную потасовку стенка на стенку. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Известно, что после драки полицейские доставили в отдел 43 участника драки.