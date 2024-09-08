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Бастрыкин запросил доклад о массовой драке на Кубани

Глава Следкома поручил взять дело о массовой драке на Кубани под особый контроль.

Глава Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о массовой драке на Кубани. ЧП произошло вечером, 7 сентября в поселке Афипском Северского района. Конфликт местных мужчин с приезжими вахтовиками «неславянской внешности» с местного нефтезавода перерос в масштабную потасовку стенка на стенку. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве. Известно, что после драки полицейские доставили в отдел 43 участника драки.

Причины конфликта выясняются. Однако, по словам местных жителей, приезжие провоцировали его несколько раз пока в один момент не напали на молодую пару — парня с девушкой.

СК