Роспотребнадзор назвал причину вспышки пневмонии в лагере на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Причиной вспышки пневмонии в лагере «Красная горка» в Свердловской области, после отдыха в котором заболели 11 детей, стала несвоевременная изоляция человека с признаками ОРВИ, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Ранее ведомство информировало, что девять детей были госпитализированы с пневмонией после завершения смены в свердловском лагере «Красная горка». Позже региональный минздрав уточнял, что в больнице Каменска-Уральского находится 11 детей — у десяти из них выявлена внебольничная пневмония, один ребенок лежит с бронхитом. Отмечалось, что в состоянии заболевших есть положительная динамика.
«Лабораторно установлены возбудители заболевания — микоплазма и пневмококк. Источником инфекции стал ребенок, заехавший в лагерь в инкубационный период заболевания. Распространению способствовало несвоевременное выявление и изоляция человека с признаками ОРВИ», — сказано в сообщении.
Эпидрасследование продолжается, над контактными детьми наблюдают, в школах усилены профилактические мероприятия, добавили в ведомстве.