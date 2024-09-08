Роспотребнадзор назвал причину вспышки пневмонии в лагере на Урале

Ранее ведомство информировало, что девять детей были госпитализированы с пневмонией после завершения смены в свердловском лагере «Красная горка». Позже региональный минздрав уточнял, что в больнице Каменска-Уральского находится 11 детей — у десяти из них выявлена внебольничная пневмония, один ребенок лежит с бронхитом. Отмечалось, что в состоянии заболевших есть положительная динамика.