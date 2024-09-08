Горсовет Полтавы назвал имена погибших при ракетном ударе преподавателей ВСУ

На Украине после атаки разразился скандал, связанный с тем, что некоторые (например, нардеп Марьяна Безуглая) рассказали о торжественном построении учащихся колледжа перед обстрелом, что привело к таким жертвам. Представители ВСУ и руководство центра в ответ заявили, что построения или других массовых мероприятий в тот день не было, шли обычные занятия. Однако в колледже одновременно собралось ~около 700 военных~, что создало небезопасную ситуацию.