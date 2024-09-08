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В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Подросток доставлен в реанимацию с травмой головы после падения на него батареи с 9 этажа в Сарове, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Источник: © РИА Новости

Вечером 7 сентября с балкона общего пользования, расположенного на 9 этаже многоквартирного дома на проспекте Музрукова, на подростка упала секция металлической батареи. С травмой головы подросток госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Проводится доследственная проверка по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В местных соцсетях сообщается, что подросток мог стать жертвой детской шалости — якобы батарею на проходившего внизу мальчика сбросили школьники.

Прокуратура Нижегородской области сообщила о том, что «даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

СК
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