В Сарове на ребенка с девятого этажа упала батарея

Вечером 7 сентября с балкона общего пользования, расположенного на 9 этаже многоквартирного дома на проспекте Музрукова, на подростка упала секция металлической батареи. С травмой головы подросток госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
Проводится доследственная проверка по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
В местных соцсетях сообщается, что подросток мог стать жертвой детской шалости — якобы батарею на проходившего внизу мальчика сбросили школьники.
Прокуратура Нижегородской области сообщила о том, что «даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».