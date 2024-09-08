Ландшафтный пожар в Острогожском районе Воронежской области локализовали

— Восстановлено ранее нарушенное электроснабжение одного села, ещё в одном работы на электросетях продолжаются. Идёт активная фаза разминирования территории и тушения пожара. Выехавшие жители остаются в пунктах временного размещения и у родственников, пояснил глава региона.