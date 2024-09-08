Ландшафтный пожар в Острогожском районе Воронежской области локализовали

В Острогожском районе локализовали ландшафтный пожар, начавшийся после падения БПЛА 7 сентября. Детонация взрывоопасных предметов происходит значительно реже. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале вечером 8 сентября.
Он уточнил, что открыли движение по автодороге Воронеж — Луганск для транзитного транспорта.
— Восстановлено ранее нарушенное электроснабжение одного села, ещё в одном работы на электросетях продолжаются. Идёт активная фаза разминирования территории и тушения пожара. Выехавшие жители остаются в пунктах временного размещения и у родственников, пояснил глава региона.
Напомним, ночью 7 сентября после падения обломков вражеского дрона в районе началась детонация снарядов и разгорелся пожар. Власти объявили режим ЧС. Жителей близлежащих сел эвакуировали. На месте происшествия продолжают находиться только оперативные службы.