Оставил паспорт и ноутбук: в Ростовской области ищут 16-летнего Сергея Иванова

В Ростове-на-Дону при загадочных обстоятельствах бесследно исчез 16-летний Сергей Иванов. Молодой человек не выходит на связь с родственниками уже четвертый день.
Родные юноши очень сильно переживают. Они самостоятельно обыскали уже почти все возможные и невозможные места, где, предположительно, мог быть Сережа.
Сестра парня — Валентина — рассказала журналисту «КП — Ростов-на-Дону» о ходе поисков, а также о том самом дне, когда ее брат перестал отвечать на звонки.
ОСТАВИЛ ПАСПОРТ И НОУТБУК.
По словам Валентины, молодой человек до самого момента пропажи вел себя как обычно, не казался подавленным или расстроенным, и не планировал никаких поездок.
— Отвезла его домой, он живет отдельно. На следующий день нужна была помощь, и я позвонила Сереже, но он не ответил.
Девушка сразу же заподозрила неладное и поехала проверить ситуацию. Дверь оказалась заперта, и достучаться до парня было невозможно. Тогда Валентина позвонила отцу, и они вместе вскрыли квартиру.
В комнатах никого не было, на столе были паспорт и мелочь, на кровати лежал ноутбук.
— Попытались снова с ним связаться, но не вышло. Телефон был отключен. Потом оказалось, что он и на учебе не был в этот день, Сергей учится в Автодорожном колледже.
ОСОБАЯ ПРИМЕТА — ШРАМЫ.
Валентина не представляет, где сейчас может находиться ее брат. Однако она уверена, что юноша не мог связаться с дурной компанией.
— Мы еще до помощи волонтеров обошли все возможные места, были даже на заброшках и в лесополосе. Сейчас держим связь с полицией и представителями отряда «ЛизаАлерт».
Волонтеры уже распространили ориентировку, но не указали особые приметы, добавила сестра ростовчанина.
— Рост у Сергея — 175 сантиметров, он нормального телосложения. Серо-голубые глаза, короткая стрижка, волосы темно-русые. У него есть шрамы на лице и ногах, родинка на груди, а также родинки на подбородке.
Предположительно, парень мог уйти из дома в черной майке и зеленых сланцах.
Если вы видели Сергея Иванова или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по номерам 8 (800) 700−54−52 или «112».
ПРОПАЛ ЕЩЕ ОДИН МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.
Ранее также стало известно о пропаже 18-летнего ростовчанина. Дмитрий Эш отправился в соседний город и исчез, сейчас его ищут родные, волонтеры и полиция.