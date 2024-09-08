Российская армия взяла Новогродовку под полный контроль

Новогродовка — город на Донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.