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Российская армия взяла Новогродовку под полный контроль

НОВОГРОДОВКА, 8 сен — РИА Новости. Российская армия полностью контролирует Новогродовку на Покровском направлении, в городе побывал корреспондент РИА Новости. Населенный пункт Новогродовка в ДНР освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», сообщили в воскресенье РИА Новости в Министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Новогродовка — город на Донецком участке фронта, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.

«Да, вот здесь вот стоит “укроповский” танк. Когда только наши войска заходили сюда, подбили его на отходе. Он откатывался», — рассказал корреспонденту РИА Новости командир, военнослужащий российского подразделения специального назначения.

Российские войска провели молниеносную операцию и в течение нескольких дней смогли занять город, в котором ранее проживали более 14 тысяч человек.

По словам военнослужащих, сопротивление носило беспорядочный характер, в результате чего город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, однако отсутствует электричество и водоснабжение. На улицах стоит сожжённая украинская бронетехника, также лежат тела уничтоженных украинских военных.

После отступления из города украинская армия стала наносить массированные удары артиллерией и дронами. В результате этих атак были уничтожены несколько десятков домов, кроме того сгорел Дом культуры. От постоянных обстрелов гибнут и страдают мирные жители.