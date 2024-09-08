Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону вспыхнул мебельный цех, огонь охватил два ангара

В Ростове-на-Дону загорелись ангары мебельного цеха.
Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 сентября на улице Черевичкина в Ростове-на-Дону вспыхнул мебельный цех. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

ДАННЫЕ МЧС.

Ситуацию с возгоранием уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Вызов поступил в 21:11 на Черевичкина, 97. Изначально горение происходило в мебельном цехе на площади 200 кв. метров. Вспыхнули два ангара, размером 10×10. В 22:14 пламя удалось локализовать на площади в 1000 кв. метров. Информации о пострадавших нет.

Известно, что в тушении задействовали 57 человек и 17 единиц техники, в том числе 42 человек и 12 спецмашин от МЧС.

ПОЖАР ПОПАЛ НА ВИДЕО.

Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «КП — Ростов-на-Дону». Судя по съемке, яркое пламя охватило одно из производственных помещений. На фоне темного неба видны огонь и густой дым.