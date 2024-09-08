В Ростове-на-Дону вспыхнул мебельный цех, огонь охватил два ангара

— Вызов поступил в 21:11 на Черевичкина, 97. Изначально горение происходило в мебельном цехе на площади 200 кв. метров. Вспыхнули два ангара, размером 10×10. В 22:14 пламя удалось локализовать на площади в 1000 кв. метров. Информации о пострадавших нет.