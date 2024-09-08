В Ростове-на-Дону вспыхнул мебельный цех, огонь охватил два ангара

Вечером 8 сентября на улице Черевичкина в Ростове-на-Дону вспыхнул мебельный цех. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.
ДАННЫЕ МЧС.
Ситуацию с возгоранием уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов поступил в 21:11 на Черевичкина, 97. Изначально горение происходило в мебельном цехе на площади 200 кв. метров. Вспыхнули два ангара, размером 10×10. В 22:14 пламя удалось локализовать на площади в 1000 кв. метров. Информации о пострадавших нет.
Известно, что в тушении задействовали 57 человек и 17 единиц техники, в том числе 42 человек и 12 спецмашин от МЧС.
ПОЖАР ПОПАЛ НА ВИДЕО.
Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «КП — Ростов-на-Дону». Судя по съемке, яркое пламя охватило одно из производственных помещений. На фоне темного неба видны огонь и густой дым.