Полыхающий мебельный цех в Ростове попал на видео

По данным МЧС, сейчас на месте задействовали 41 человека и 12 единиц техники. Пожар вспыхнул около 21:11 вечера 8 сентября на территории мебельного цеха, к этой площадь возгорания составляет 200 кв. метров. Огнем охвачены два ангара размером 10×10.