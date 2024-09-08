Полыхающий мебельный цех в Ростове попал на видео

Полыхающий мебельный цех в Ростове-на-Дону попал на видео. Происходящее на камеру своего гаджета снял один из очевидцев. Также кадры с места происшествия распространила пресс-служба регионального управления МЧС.
Судя по съемке, яркое пламя охватило производственную территорию. Основное горение происходит в ангарах, в темноте видны огонь и густой дым.
По данным МЧС, сейчас на месте задействовали 41 человека и 12 единиц техники. Пожар вспыхнул около 21:11 вечера 8 сентября на территории мебельного цеха, к этой площадь возгорания составляет 200 кв. метров. Огнем охвачены два ангара размером 10×10.
Пострадавших, по данным МЧС, нет.