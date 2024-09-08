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Пожар в мебельном цехе в Ростове-на-Дону локализовали

Пожар в мебельном цехе в Ростове локализовали, огонь прошел 1000 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в мебельном цехе в Ростове-на-Дону локализовали на площади в 1000 кв. метров, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— Локализацию горения объявили в 22:14, — сообщили в экстренном ведомстве.

По уточненным данным, на месте происшествия задействовали 57 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 12 единиц техники.

Напомним, два ангара вспыхнули около 21:11 вечера 8 сентября на улице Черевичкина, 97. Изначально сообщалось о горении на площади в 200 кв. метров.