Пожар в мебельном цехе в Ростове-на-Дону локализовали на площади в 1000 кв. метров, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— Локализацию горения объявили в 22:14, — сообщили в экстренном ведомстве.
По уточненным данным, на месте происшествия задействовали 57 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 12 единиц техники.
Напомним, два ангара вспыхнули около 21:11 вечера 8 сентября на улице Черевичкина, 97. Изначально сообщалось о горении на площади в 200 кв. метров.