В Приморье бандитов, вымогающих деньги у бойца СВО, заключили под стражу

В Приморье продолжается расследование по делу о вымогательстве денег и у бойца СВО. Были задержаны два человека, которым предъявили обвинения и заключили их под стражу.
В СУ СК РФ по Приморью раскрыли некоторые детали истории. По версии следствия, в центре Уссурийска несколько мужчин требовали с военнослужащего отдать им 160 тысяч рублей и золотую цепь. За отказ они угрожали избить его.
Приморец понял, что мужчины смогут осуществить свои угрозы, поэтому выполнил их требования. Но, как мы писали ранее, позже он прислал своим родственникам прощальное видео, в котором рассказал о случившемся, а затем пытался свести счеты с жизнью.
По делу были задержаны и заключены под стражу два человека: Никита Кирилин и Николай Тынченко. Им предъявили обвинение. В СУ СК РФ по Приморью добавили, что Тынченко неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Видео с задержанием мы опубликовали в нашем telegram-канале.