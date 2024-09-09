Олбани
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что произошло в Иркутске в ночь на 9 сентября 2024: последние новости

Два рейса из Иркутска в Бодайбо задержали в аэропорту областного центра.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске рейсовый автобус врезался в столб. Водитель рассказал полицейским, что так пытался уйти от столкновения с легковым авто. Из пассажиров никто не пострадал.

В Иркутске 8 сентября 2024 задержали вылет двух рейсов в Бодайбо. Причина не сообщается. Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. Планируется, что самолеты поднимутся в воздух утром 9 сентября.

В Иркутской области прошли муниципальные выборы. Жители региона выбирали мэров городов и районов. А также глав муниципалитетов и депутатов.