25 ДТП произошло за неделю в Иркутске и районе

На дорогах Иркутска и района за неделю с 2 по 8 сентября произошло 25 аварий. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, в ДТП пострадали 11 детей и 16 взрослых. Для одного человека автопроисшествие закончилось смертью.
— Всего за минувшую неделю произошло: 173 автоаварии; 312 транспортных средств повреждено, — поделились в ведомстве.
За прошедшую неделю автомобилисты 12 раз наезжали на пешеходов. Шесть раз машины сталкивались, четыре — съезжали с дороги. В трех случаях транспортные средства врезались в велосипедистов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьник из Иркутской области спас 9-летнюю девочку, когда та тонула в реке.