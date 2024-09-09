25 ДТП произошло за неделю в Иркутске и районе

На дорогах Иркутска и района за неделю с 2 по 8 сентября произошло 25 аварий. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, в ДТП пострадали 11 детей и 16 взрослых. Для одного человека автопроисшествие закончилось смертью.