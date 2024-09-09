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25 ДТП произошло за неделю в Иркутске и районе

С 2 по 8 сентября на дорогах пострадали 11 детей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Иркутска и района за неделю с 2 по 8 сентября произошло 25 аварий. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города, в ДТП пострадали 11 детей и 16 взрослых. Для одного человека автопроисшествие закончилось смертью.

— Всего за минувшую неделю произошло: 173 автоаварии; 312 транспортных средств повреждено, — поделились в ведомстве.

За прошедшую неделю автомобилисты 12 раз наезжали на пешеходов. Шесть раз машины сталкивались, четыре — съезжали с дороги. В трех случаях транспортные средства врезались в велосипедистов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьник из Иркутской области спас 9-летнюю девочку, когда та тонула в реке.