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Средства ПВО Сирии отразили повторную израильскую атаку на провинцию Хама

БЕЙРУТ, 9 сентября. /ТАСС/. Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили повторную ракетную атаку Израиля на военные объекты к западу от провинциального центра Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

Источник: AP 2023

По ее информации, удары были нанесены по наземным целям в окрестностях города Масьяф. Кроме того, беспилотные летательные аппараты израильских ВВС появились в небе у побережья Банияса и Тартуса. По ним также вели огонь сирийские ПВО. Подробностей об атаке БПЛА не приводится.

Ранее телеканал Al Jazeera передал, что израильские самолеты нанесли в ночные часы не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии из воздушного пространства Ливана и со стороны Средиземного моря.

Источник в Минобороны арабской республики заявил агентству SANA, что «сирийские средства ПВО отразили агрессивное нападения израильского противника». По его словам, часть ракет была сбита на подлете к целям. В результате атаки погибли пять мирных граждан, еще 19 человек получили ранения.