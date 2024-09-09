Средства ПВО Сирии отразили повторную израильскую атаку на провинцию Хама

По ее информации, удары были нанесены по наземным целям в окрестностях города Масьяф. Кроме того, беспилотные летательные аппараты израильских ВВС появились в небе у побережья Банияса и Тартуса. По ним также вели огонь сирийские ПВО. Подробностей об атаке БПЛА не приводится.
Ранее телеканал Al Jazeera передал, что израильские самолеты нанесли в ночные часы не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии из воздушного пространства Ливана и со стороны Средиземного моря.
Источник в Минобороны арабской республики заявил агентству SANA, что «сирийские средства ПВО отразили агрессивное нападения израильского противника». По его словам, часть ракет была сбита на подлете к целям. В результате атаки погибли пять мирных граждан, еще 19 человек получили ранения.