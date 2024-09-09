Стали известны итоги выборов в думу Иркутска 2024

С 6 по 8 сентября в Иркутске проходили муниципальные выборы. Жители областного центра выбирали представителей по каждому из 35 округов города. В 20:00 8 сентября избирательные участки закрылись и УИК приступили к подсчету голосов. КП-Иркутск рассказывает, кого выбрали депутатом в городскую думу.
По Иркутской области явка на муниципальных выборах оказалась ниже 21,17%, чем в прошлом 2023 году — 24%. Что касается областного центра, то на 18:00 8 сентября количество проголосовавших составило 13,12%. В 2023 году их было — 21,34%.
По предварительным подсчетам Избиркома Иркутской области, на 8 сентября 23:28 депутатами городской думы стали:
Округ № 1 — Светлана Кузнецова (86,87%). Округ № 2 — Виталий Матвийчук (74,24%) оба от «Единой России». Округ № 3 — Елена Красноштанова (самовыдвижение, 35,89%). Округ № 4 — Евгений Савченко (83,22%) от «Единой России». Округ № 5 — Леонид Усов (52,3%) от «Гражданской Платформы». Округ № 6 — Михаил Кудрявцев (самовыдвижение, 47,09%). Округ № 7 — Алексей Савельев (84,09%). Округ № 8 — Артур Бектемиров (56,43%). Округ № 9 — Павел Кудеев (46,43%). Округ № 10 — Максим Булдаков (76,12%) все от «Единой России».
Округ № 11 — Сергей Калиновский (64,88%). Округ № 12 — Александр Друзенко (69,44%). Округ № 13 — Геннадий Ильичев (68,92%). Округ № 14 — Алексей Вепрев (85,47%). Округ № 15 — Александр Квасов (75,06%). Округ № 16 — Владимир Мунханов (62,29%). Округ № 17 — Михаил Лунев (48,91%). Округ № 18 — Алексей Кудрявцев (53,94%). Округ № 19 — Сергей Юдин (42,15%). Округ № 20 — Павел Безденежных (64,85%) все от «Единой России».
Округ № 21 — Юрий Коренев (49,83%) от «Единой России». Округ № 22 — Татьяна Марченко (70,57%) от ЛДПР. Округ № 23 — Антонина Корочкина (62,99%). Округ № 24 — Григорий Вакуленко (83,44%) оба от «Единой России». Округ № 25 — Евгений Шеломенцев (54,47%) самовыдвиженец. Округ № 26 — Василий Донских (57,09%). Округ № 27 -Иван Гущин (58,15%). Округ № 28 — Евгений Стекачев (76,66%). Округ № 29 — Ольга Клевцова (67,87%). Округ № 30 — Алексей Колмаков все от «Единой России».
Округ № 31 — Оксана Жучкова (40,3%). Округ № 32 — Александр Сафронов (58,11%). Округ № 33 — Ростислав Белых (53,53%). Округ № 34 — Иван Брилка (67,32%). Округ № 35 — Александр Панько (69,11%) все от «Единой России».