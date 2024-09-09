Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области

В ходе разведки в ночное время российские десантники обнаружили опорный пункт с засевшими в нем украинскими военнослужащими. Координаты позиций ВСУ были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Для ликвидации опорника было принято решение использовать самоходные орудия «Нона-С».
«Машина зарекомендовала себя с положительной стороны. Она надежная. Как говорят, как к машине относишься, так и она не будет подводить, помогать в бою. Так как весь экипаж работает на [»Нона-С«], то все понимают, что это наш шанс на победу и на жизнь. Все мы [машину] любим и заботимся о ней. Ей очень легко управлять», ― заявил механик-водитель с позывным Кузя.
Экипажи орудий «Нона-С» совершили марш на огневые позиции, после прицеливания поразили опорпункт ВСУ и уничтожили находившихся в нем боевиков. Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при участии расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Работаем много, кучно, попадаем, как правило, после первых двух попаданий ― и противник убегает. Орудия точные, стреляют хорошо. В подразделении дух боевой, готовы выбивать противника с нашей земли. Сам я отсюда, с Курска», ― рассказал командир самоходно-артиллерийской батареи с позывным Лагер.
Накануне Минобороны сообщило, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили личный состав украинской армии в лесополосе в приграничном районе Курской области.
Также в этот день в ведомстве сообщили, что экипаж Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил авиабомбами скопление личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.