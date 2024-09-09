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Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж 120-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С9 «Нона-С» Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе одного из приграничных районов Курской области. Минобороны России 9 сентября показало кадры боевой работы артиллеристов.

Источник: РИА "Новости"

В ходе разведки в ночное время российские десантники обнаружили опорный пункт с засевшими в нем украинскими военнослужащими. Координаты позиций ВСУ были переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Для ликвидации опорника было принято решение использовать самоходные орудия «Нона-С».

«Машина зарекомендовала себя с положительной стороны. Она надежная. Как говорят, как к машине относишься, так и она не будет подводить, помогать в бою. Так как весь экипаж работает на [»Нона-С«], то все понимают, что это наш шанс на победу и на жизнь. Все мы [машину] любим и заботимся о ней. Ей очень легко управлять», ― заявил механик-водитель с позывным Кузя.

Экипажи орудий «Нона-С» совершили марш на огневые позиции, после прицеливания поразили опорпункт ВСУ и уничтожили находившихся в нем боевиков. Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при участии расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Работаем много, кучно, попадаем, как правило, после первых двух попаданий ― и противник убегает. Орудия точные, стреляют хорошо. В подразделении дух боевой, готовы выбивать противника с нашей земли. Сам я отсюда, с Курска», ― рассказал командир самоходно-артиллерийской батареи с позывным Лагер.

Накануне Минобороны сообщило, что артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили личный состав украинской армии в лесополосе в приграничном районе Курской области.

Также в этот день в ведомстве сообщили, что экипаж Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил авиабомбами скопление личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.