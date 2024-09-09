Артиллеристы-десантники уничтожили пехоту ВСУ в приграничном районе Курской области

«Машина зарекомендовала себя с положительной стороны. Она надежная. Как говорят, как к машине относишься, так и она не будет подводить, помогать в бою. Так как весь экипаж работает на [»Нона-С«], то все понимают, что это наш шанс на победу и на жизнь. Все мы [машину] любим и заботимся о ней. Ей очень легко управлять», ― заявил механик-водитель с позывным Кузя.