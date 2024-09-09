Командир взвода: экипаж танка Т-90М в одиночку сорвал наступление ВСУ

«Было выполнено много боевых задач, поражено много живой силы и техники. Попадал в танковый бой: [противник] пытался сделать накат, вышли тремя танками и еще пехота их поддерживала. За этот танковый бой получил орден Мужества. Экипаж не дрогнул, задачу выполнили и вышли живыми из боя. Своими действиями сорвали наступление противника, у ВСУ не получилось выйти и подавить наших», — заявил Ананьев.