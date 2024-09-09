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Командир взвода: экипаж танка Т-90М в одиночку сорвал наступление ВСУ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» в одиночку вступил в неравный бой с тремя танками Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожил один из них и сорвал наступление противника. Об этом рассказал командир танкового взвода Василий Ананьев.

Источник: РИА "Новости"

«Было выполнено много боевых задач, поражено много живой силы и техники. Попадал в танковый бой: [противник] пытался сделать накат, вышли тремя танками и еще пехота их поддерживала. За этот танковый бой получил орден Мужества. Экипаж не дрогнул, задачу выполнили и вышли живыми из боя. Своими действиями сорвали наступление противника, у ВСУ не получилось выйти и подавить наших», — заявил Ананьев.

Командир танковой роты с позывным Ероха отметил, что экипаж отличается высоким моральным духом. «Данный экипаж вступал в неравный танковый бой, где уничтожил одну единицу техники и успешно откатился. Морально-волевые качества у экипажа на “отлично”, достойный экипаж, командир — отличный офицер, каждый достоин своего места», — сказал он.

В Минобороны РФ также рассказали, что экипаж под руководством Ананьева продолжает успешно выполнять боевые задачи. «Экипаж танка Т-90М “Прорыв” 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” отработал огневую задачу с закрытых огневых позиций и поразил 10-й опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО за прошедшую неделю», — уточнили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны России, за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной военнослужащие награждены государственными и ведомственными наградами.