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Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» взяли несколько опорных пунктов ВСУ и смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона противника под Угледаром, сообщили в понедельник в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе огневой поддержки штурмовых подразделений (экипажи БМП-3 — Прим. Ред.) нанесли огневое поражение позициям ВСУ в районе Угледара. Морские пехотинцы в составе бронегрупп на БМП-3 взяли несколько опорных пунктов противника, смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ на Угледарском участке фронта», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил командир бронегруппы с позывным «Криптонец», бойцы стараются наносить массовое огневое поражение по позициям, так как противник может пойти справа и слева по флангам. Механик-водитель БМП-3 с позывным «Велес» отметил, что работали в основном по лесополосам, где укрывался враг.

«У них тут очень хорошие укрепления — по 100−150 метров опорников. У нас была задача забрать 12 километров, мы с задачей справились, естественно», — рассказал боец.

В Минобороны также отметили, что боевики ВСУ на этом участке фронта стали чаще сдаваться в плен.

Перед штурмом вражеских позиций морпехи, как правило, их залистовывают — сбрасывают с воздуха листовки с предложением сдаться в плен и инструкциями, как это сделать.

В минувшую среду Минобороны сообщило об освобождении сел Карловка и Пречистовка в ДНР. Последнее взяла под контроль группировка «Восток». Ее подразделения также поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады украинской армии и 117-й бригады теробороны, а также отразили одну контратаку.