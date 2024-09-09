Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром

Как сообщил командир бронегруппы с позывным «Криптонец», бойцы стараются наносить массовое огневое поражение по позициям, так как противник может пойти справа и слева по флангам. Механик-водитель БМП-3 с позывным «Велес» отметил, что работали в основном по лесополосам, где укрывался враг.