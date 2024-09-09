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На дороге во Владивостоке образовался провал

Специалисты уже огородили опасный участок.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в микрорайоне бухты Тихой на дороге образовался провал, сообщает ИА PrimaMedia. Тревогу забили местные жители, обратившиеся за помощью в социальные сети.

По сообщению горожан, на дороге по улице Сахалинская, между домами № 38 и 36, образовался провал, который перекрывает одну полосу движения. Очевидцы заверяют, что из-за ямы движение в этом районе серьезно затруднено.

В пресс-службе администрации Владивостока уточнили, что уже в курсе и проблеме и принимают все необходимые меры.

«Специалисты проводят проверку. Участок огорожен. Устранением аварийной ситуации займётся сетедержатель — Водоканал», — сообщили в ведомстве.

При этом точных сроков никто так и не назвал.

Напомним, с 10 сентября во Владивостоке до ноября перекроют дорогу на Борисенко. Ограничения вызваны работами по прокладке тепловых сетей.

ЖКХ