На дороге во Владивостоке образовался провал

Во Владивостоке в микрорайоне бухты Тихой на дороге образовался провал, сообщает ИА PrimaMedia. Тревогу забили местные жители, обратившиеся за помощью в социальные сети.
По сообщению горожан, на дороге по улице Сахалинская, между домами № 38 и 36, образовался провал, который перекрывает одну полосу движения. Очевидцы заверяют, что из-за ямы движение в этом районе серьезно затруднено.
В пресс-службе администрации Владивостока уточнили, что уже в курсе и проблеме и принимают все необходимые меры.
«Специалисты проводят проверку. Участок огорожен. Устранением аварийной ситуации займётся сетедержатель — Водоканал», — сообщили в ведомстве.
При этом точных сроков никто так и не назвал.
Напомним, с 10 сентября во Владивостоке до ноября перекроют дорогу на Борисенко. Ограничения вызваны работами по прокладке тепловых сетей.